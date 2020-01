A San Giovanni torna in piazza Silvagni la benedizione degli animali

Attualità

Rimini

| 16:11 - 16 Gennaio 2020

Un momento della scorsa edizione della benedizione degli animali.

Domenica 19 gennaio appuntamento in Piazza Silvagni a San Giovanni in Marignano per la “Benedizione degli Animali”, tradizionale iniziativa promossa da Aps Pro Loco che si arricchisce nel 2020 di importanti collaborazioni, oltre a confermare quelle storiche. L’evento è infatti organizzato in collaborazione con il Comune di San Giovanni in Marignano, la Parrocchia di San Pietro Apostolo, con la partecipazione della compagnia L'Ottonarrante Contastorie per Passione, nonché de La Scuderia del Mare e di Abbaio Camp Scuola Formazione Cinofila.



Alle 10:15 in Piazza Silvagni una breve passeggiata a 4 zampe, a cura di Abbaio Camp Scuola Formazione Cinofila, a seguire lettura "Testamento del Maiale ". Al termine ci sarà il tradizionale rito di Sant'Antonio Abate con consegna del pane benedetto e dell’immagine sacra. Si conferma inoltre la gradita iniziativa introdotta nel 2019: la benedizione dei mezzi agricoli che si svolgerà a seguire in via Fosso del Pallone. Alle ore 11.15 inoltre appuntamento con la Santa Messa presso la Chiesa di San Pietro e, come di consueto, la giornata si concluderà con il pranzo, presso il “Salone Parrocchiale Pianventena” dove sono previsti intrattenimenti di vario tipo.



“L’iniziativa, che inaugura gli eventi marignanesi del 2020, conferma l’interesse e l’attenzione di Pro Loco per le tradizioni locali; l’arricchirsi delle collaborazioni conferma l’apertura al territorio ed alle sue numerose potenzialità. La proposta di quest’anno intercetta e coinvolge infatti non solo gli amanti degli animali, ma anche chi promuove le tradizioni popolari, valorizzando i momenti forti dell’anno ed il folclore tipico della Romagna contadina. Vi aspettiamo dunque tutti domenica in Piazza Silvagni!”, spiega l'amministrazione comunale.