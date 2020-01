Calcio RSM, al Tre Penne ritornano Alex Gasperoni e Mirko Palazzi

Sport

16 Gennaio 2020

Apre la sessione invernale di calciomercato sammarinese e il Tre Penne cede l’esterno difensivo classe 2000 Simone Nanni in prestito al Domagnano fino al termine della stagione. Due giocatori tornano, invece, tra le fila del club di Città. Si tratta dei sammarinesi Alex Gasperoni e Mirko Palazzi.

Il primo, che in passato ha rivestito il ruolo di capitano dei biancazzurri, ha trascorso la prima parte d’annata in Prima Categoria con la maglia del Riccione Calcio 1926. Il secondo, invece, si era accasato alla Marignanese, squadra che milita in Eccellenza e che attualmente si trova appaiata al secondo posto del Girone B a 39 punti, dietro solo al Diegaro capolista.

Il ds Maurizio Di Giuli commenta le due operazioni: “Sono due ritorni preventivati. Gasperoni è un centrocampista d’esperienza che saprà integrarsi subito in questo gruppo; Palazzi è un jolly ed è sempre stato una fortuna per tanti allenatori vista la sua duttilità.“

Sulle possibili operazioni future di mercato biancazzurre, il direttore sportivo aggiunge: “Se dovesse arrivare l’occasione di prendere un giocatore che rivestirebbe il ruolo lasciato libero da Simone Nanni e Davide Cesarini (attualmente al Pietracuta, ndr) non ce la lasceremmo sfuggire”.