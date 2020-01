Meteo Rimini: venerdì con nebbia e smog, poi la pioggia. Neve attesa nell'entroterra

Attualità

Rimini

| 15:59 - 16 Gennaio 2020

Maltempo in arrivo nella Provincia di Rimini. Dopo un venerdì caratterizzato dalla nebbia in pianura e costa e da nuvole sull'Appennino, sabato ci sarà il ritorno della pioggia, con nevicate a quota mille metri. Quota neve che scenderà tra la serata e la notte, fino ai 500-600 metri della mattina di domenica 19 gennaio. Temperature in progressivo calo e gelate nella mattinata di martedì, quando il sole però tornerà a splendere.



Previsioni week-end per Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com





Venerdì 17 Gennaio 2020





Sabato 18 Gennaio





Domenica 19 Gennaio



uggioso su pianure e coste, interessate da foschie dense in prima mattinata e da nubi basse successivamente. Cielo molto nuvoloso in Appennino.assenti.in aumento, con valori minimi compresi fra 0° e +4°, massime fino a +10°/+12° in collina, non oltre +7°/+9° sulle zone pianeggianti e costiere.assenti fra mattino e pomeriggio, con attivazione del Libeccio da Sud-Ovest a partire dalla sera.calmo.molto alta.coperto su tutto il territorio.torna a piovere. Rovesci di pioggia localmente moderati attesi in mattinata. Pausa asciutta nel corso del pomeriggio, con nuove precipitazioni in ingresso dal mare in seconda serata.oltre 1000/1200 metri fra mattino e pomeriggio, fiocchi bianchi fino a 700-800 metri in serata/nottata.: stazionarie, con valori minimi compresi fra +2° e +6°, massime comprese fra +4° e +9°.deboli-moderati di Maestrale da Nord-Ovest.da poco mosso a mosso.alta.coperto su tutto il territorio.moderate a ridosso delle zone montuose, ove insisteranno per buona parte della giornata. Fenomeni deboli e più sparsi, perlopiù fra notte e mattino, su pianure e coste.attesi fiocchi bianchi fino a 500-600 metri, con accumulo oltre 700m., con valori minimi compresi fra -1° e +5°, massime comprese fra i +4° dell’entroterra e i +7°/+8° della fascia costiera.moderati, con alternanza fra Maestrale da Nord-Ovest e Bora da Nord-Est.mosso.media.la nuova settimana inizia sotto la residua influenza del peggioramento occorso nel fine settimana. Nel corso di Lunedì 20 deboli nevicate a ridosso dell’Alta Valmarecchia oltre i 600 metri, tempo stabile su pianura e costa del riminese. Temperature in ulteriore calo.Per la giornata di Martedì 21 atteso un miglioramento più ampio, con cielo poco nuvoloso ed assenza di piogge: da segnalare possibili gelate mattutine.Ulteriori aggiornamenti sempre disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook