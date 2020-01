Calcio RSM: dopo un mese, torna in campo La Fiorita. Recuperato Carlo Valentini

Sport

Repubblica San Marino

| 15:52 - 16 Gennaio 2020

E’ trascorso un mese dall’ultima partita di campionato che ha visto La Fiorita superare 5-0 la Libertas nella seconda giornata del Q1. Due sfide, quelle della seconda fase, che hanno sancito altrettante belle vittorie per la formazione di Juri Tamburini, che ora intende riprendere il proprio cammino da dove si è interrotto prima della sosta natalizia.

Non si registrano sostanziali novità rispetto a dicembre, fatta eccezione per il pieno recupero di Carlo Valentini, che torna a disposizione del tecnico gialloblù. Valentini è andato a segno sabato scorso nell’amichevole che ha visto i gialloblù opposti al San Giovanni (nel 5-0 a segno anche Righini, Gasperoni e Vassallo, autore di una doppietta).

In fase di recupero anche Rodriguez, che dovrebbe tornare a lavorare in gruppo tra due settimane.

Per quanto riguarda i lungodegenti, prosegue senza intoppi la riabilitazione di Castellazzi e Rinaldi dopo i rispettivi interventi al crociato. Più complessa, invece, la situazione di Michelotti, che richiede ulteriori accertamenti. Per lui si prospettano ancora più di 60 giorni di stop.

Si attendono novità dal mercato. Sul taccuino del direttore sportivo Gian Luca Bollini in primis la ricerca di un attaccante. Nel frattempo è stato perfezionato il trasferimento in gialloblù del difensore sammarinese classe 2000 Filippo Santi, che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Pietracuta, nel campionato di Promozione. Il neoacquisto gialloblù, che ha vestito la maglia della Nazionale Under 19 ed è stato convocato proprio in queste ore dal CT dell’Under 21 Fabrizio Costantini per un ciclo di allenamenti in vista della trasferta di fine marzo in Lituania, sarà a disposizione di Juri Tamburini per la sfida di sabato contro la Virtus, in programma alle 15:00 ad Acquaviva. Il tecnico non potrà invece contare su Simone Loiodice, squalificato.



Ufficio stampa La Fiorita