Sfregiato il monumento dedicato a Marco Pantani, spunta scritta ingiuriosa con lo spray

Attualità

Cesena

| 15:30 - 16 Gennaio 2020

A sinistra il monumento vandalizzato, a destra la foto rimossa.

Sfregiato il monumento dedicato a Marco Pantani sulla salita di Montevecchio, nei pressi di Borello, un itinerario molto noto anche ai tanti appassionati cicloamatori del riminese, salita molto impegnativa inserita nel percorso della granfondo di Cervia - Via del Sale e della granfondo Marco Pantani. Ignoti vandali hanno rimosso la foto di Pantani e imbrattato il monumento con una scritta ingiuriosa realizzata con lo spray. Grande sdegno tra gli appassionati fan del "Pirata": il monumento ricorda i tanti passaggi, durante le sedute di allenamento, di Pantani, che era solito testare la sua condizione in questa impegnativa salita, ed è tutti i giorni meta di cicloamatori e di cicloturisti, italiani e stranieri, che si mettono in posa davanti al monumento per portare con loro un ricordo indimenticabile dell'amato campione.