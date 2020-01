Il segretario Dem Nicola Zingaretti a Rimini per sostenere Bonaccini

Attualità

Rimini

| 15:21 - 16 Gennaio 2020

Stefano Bonaccini è il candidato sostenuto dal Pd per le prossime elezioni regionali.

Il segretario nazionale Nicola Zingaretti tornerà a fare visita a Rimini e alla val Marecchia per dimostrare la sua vicinanza al Riminese e la voglia del Pd di stringere legami sempre più forti con gli elettori e con la cittadinanza che saranno chiamati al voto il 26 gennaio per esprimere la propria preferenza sui sette candidati alla carica di presidente della Regione Emilia-Romagna: il Pd sostiene apertamente la candidatura di Stefano Bonaccini.



Zingaretti sarà nel territorio sabato 18 alle 15 per visitare il gruppo Carli di Torello, per poi spostarsi al cittadino borgo San Giuliano alle 18, facendosi trovare proprio all'invaso del ponte di Tiberio. Il progetto del Pd riminese, di rinnovamento e partecipazione, sta riscuotendo buoni risultati sul territorio e il circolo locale può dirsi soddisfatto della campagna elettorale condotta finora.