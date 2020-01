Stefano Bonaccini torna a Rimini nei giorni più caldi della campagna elettorale

Attualità

Rimini

| 15:06 - 16 Gennaio 2020

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Venerdì 17 gennaio Stefano Bonaccini torna a Rimini con diversi appuntamenti promossi dalle 6 Liste che sostengono la sua candidatura. Alle 15.30 sarà in visita all’azienda del Gruppo Maggioli a Santarcangelo di Romagna. Alle ore 17.30 all’hotel Savoia per incontrare gli operatori di spiaggia della Riviera romagnola e affrontare insieme il tema “Concessioni e pertinenze”. All’incontro, coordinato da Sergio Pizzolante, prenderanno parte anche la sottosegretaria al Turismo Lorenza Bonaccorsi e il sindaco di Rimini Andrea Gnassi. Alle ore 19 Bonaccini si sposterà dal mare al centro storico per partecipare nella vecchia Pescheria a “Sardoncini e Sangiovese”, un momento di festa e di condivisione cui tutti sono invitati a partecipare. Ci sarà anche il Sindaco Andrea Gnassi. Alle 21 infine incontro pubblico al Centro Tarkosky.