Il Nikka di piazzale Azzarita a Riccione bocciato dalla Commissione vigilanza

Attualità

Riccione

| 14:50 - 16 Gennaio 2020

Foto di repertorio.

La commissione comunale associata di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo che risponde alle esigenze dei Comuni di Riccione, Misano Adriatico, Cattolica e Coriano, ha espresso parere negativo in seguito alla verifica delle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene del locale “Nikka” di piazzale Azzarita.



La commissione, presieduta dal sindaco o da un suo delegato e composta da tecnici del comune di Riccione, della Polizia Municipale, dell’azienda Usl, dei vigili del fuoco, esperti di materie elettroniche e da un rappresentate del Silb, a seguito di sopralluogo ha evidenziato diverse carenze: per quanto riguarda gli impianti elettrici, la funzionalità dei bagni, la prevenzione incendi e della generale tenuta della struttura.



Sono state evidenziate infiltrazioni d’acqua che potrebbero aver danneggiato la struttura portante; il contatore del gas che risulta piombato tanto da non permettere il funzionamento del riscaldamento. La commissione quindi ha espresso parere contrario dal proseguimento dell’attività. Il locale dovrà quindi rimanere chiuso fino a quando non verranno sanate le irregolarità rilevate.