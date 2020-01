Le telecamere Rai di Linea Verde tornano a Rimini. Si parlerà anche della piadina di mare

| 13:32 - 16 Gennaio 2020

Il lungo viaggio della penisola italiana raccontato nel programma Linea Verde Life fa tappa a Rimini. Sabato 18 gennaio alle 12.20 su Rai1 andrà in onda la puntata dedicata alla città romagnola, durante cui saranno Marcello Masi, storico padrone di casa del programma green della Rai, e la new entry Daniela Ferolla, che negli anni scorsi si è occupata del tradizionale Linea Verde, a raccontare, insieme a Federica De Denaro, giornalista e appassionata di cucina, alcune delle più interessanti peculiarità di Rimini. L’episodio infatti tratterà dell’ormai noto tema celebrativo #Fellini100, motivo di spettacoli ed eventi cittadini; passando in rassegna progetti di riqualificazione urbana e di mobilità sostenibile del territorio. Una Rimini innovativa, quella al centro della puntata del programma di Rai1 - che nella sua nuova stagione ha toccato il vertice di 16.2% di share (circa 2.100.000 persone) – una città che sperimenta, anche nell’enogastronomia: parte dell’episodio riprende infatti l’intuizione degli chef di Salumarina, che hanno sfidato la tradizione della classica piada riminese brevettando la farcitura della “salumeria di pesce”. Eddy Guarise, Davide Ricci e Gianni Pulazza hanno ideato la piada del mare con prodotti scelti e per l’occasione hanno preparato un tagliere dei salumi da loro creati, peculiarità del locale, raccontandone le caratteristiche: ricette moderne e salutari come la porchetta di Marlin Blu, la salsiccia di tonno, mortadella di salmone e pesce spada. Insomma, la città della dolce vita alla ricerca di un equilibrio tra modernità e classicismo in una sua versione inedita sarà la star di questo capitolo di Linea Verde Life, in onda sabato 18 gennaio alle 12.20.