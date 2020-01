Santarcangelo, aperte le iscrizioni alle scuole elementari e materne

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:25 - 16 Gennaio 2020

In corso le domande per scuole materne ed elementari.

Con l’inizio del nuovo anno prendono avvio a Santarcangelo di Romagna le iscrizioni per le scuole elementari, materne, nidi d’infanzia e dei servizi complementari (trasporto scolastico, mensa, pre e post scuola) per l’anno scolastico 2020/2021.



Dal 7 al 31 gennaio sono infatti aperte le iscrizioni per le elementari e materne, entrambe di competenza statale e non comunale: per le prime è quindi necessario compilare la richiesta online sul portale www.iscrizioni.istruzione.it, mentre per le scuole dell’infanzia occorre presentare la domanda in forma cartacea direttamente presso una delle due direzioni didattiche di Santarcangelo. La direzione didattica 1 – che fa capo alle scuole Drago, Margherita, Flora, Giardino incantato – si trova in via Felici 45, mentre la direzione didattica 2 – scuole Biancaneve, Pollicino, Canonica – si trova in via Santarcangiolese 1733.



Di competenza comunale, invece, i due nidi d’infanzia le cui iscrizioni partiranno da marzo 2020: le domande dovranno essere presentate esclusivamente online sul portale https://santarcangelo.ecivis.it. Nel mese di luglio invece, sarà possibile iscriversi al servizio integrativo spazio bimbi "Piccola rosa" presso il nido “Rosaspina”.



Dal 16 marzo fino al 31 luglio infine, apriranno i bandi per i servizi di trasporto, mensa e pre e post scuola. Di competenza dell’Amministrazione comunale, anche per questi servizi occorrerà presentare domanda direttamente online sul portale https://santarcangelo.ecivis.it.



Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata a Scuola e Servizi educativi del sito istituzionale www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/scuola.