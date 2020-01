Elezioni regionali: i candidati del Movimento 5 Stelle si presentano a Radio Talpa

Attualità

Cattolica

| 13:03 - 16 Gennaio 2020

I candidati riminesi del Movimento 5 Stelle.

Sabato 18 gennaio alle ore 21 presso Spazio Z di Radio Talpa (via Del Prete 7, Cattolica), i candidati consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Ilaria Livi, Davide Ghinelli, Francesca Fratta e Luigi Delli Paoli saranno lieti di incontrare i cittadini della circoscrizione di Rimini.

Verranno illustrati i punti principali del programma elettorale in vista delle votazioni del 26 gennaio e trattati temi di rilevanza regionale, come sanità, ambiente, commercio, turismo, fondi di finanziamento regionali ed europei e tanti altri ancora.

“Sarà una conferenza aperta in cui il pubblico avrà piena facoltà di porre domande e portare istanze o proposte ai candidati. In queste settimane di campagna elettorale abbiamo incontrato tante associazioni, esperti e cittadini grazie ad incontri ed eventi. E’ per noi un onore poter incontrare la cittadinanza di Cattolica essendo al momento l’unico comune a 5 stelle dell’Emilia-Romagna e dove l’amministrazione comunale con il Sindaco Mariano Gennari è sempre al fianco dei propri cittadini, oltre ad essere sempre al nostro fianco come candidati”, concludono i candidati.