Prove aperte del concerto di Ezio Bosso al Teatro Galli di Rimini

Eventi

Rimini

| 11:33 - 16 Gennaio 2020

Ezio Bosso.

Con le prove aperte della sua Europe Philarmonic, Ezio Bosso darà il via al lungo fine settimana di musica previsto dal programma di Fellini 100. Domani, venerdì 17, e sabato 18, sarà infatti possibile assistere (con ingresso a pagamento) alle prove aperte del Maestro e della sua orchestra al Teatro Galli, in preparazione del concerto in omaggio a Federico Fellini in programma domenica 19 gennaio; le prove aperte sono un’occasione unica per conoscere da vicino il progetto della Europe Philharmonic e per offrire un’ulteriore opportunità al pubblico di assistere ad un appuntamento che si annuncia indimenticabile.



Le prove aperte si terranno venerdì 17 e sabato 18 gennaio 2020 dalle ore 14 alle ore 20 - Teatro Galli (con pausa dalle 17 alle 18 circa).



Biglietti

Poltrona Platea Palchi centrali I°-II°-III° ordine, I° fila intero € 15,00

Palchi centrali e laterali € 10,00



La biglietteria del Teatro Galli è aperta con i seguenti orari: dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 14.00 il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.30. 0541 793811

biglietteriateatro@comune.rimini.it