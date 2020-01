Rimini, sardine e saraghine si incontrano sabato sera al Parco Pertini

Attualità

Rimini

| 10:56 - 16 Gennaio 2020

In occasione dell'evento nazionale delle Sardine a Bologna il 19 gennaio a Rimini grande raduno di Sardine e Saraghine: sabato sera alle 20 a Rivazzurra appuntamento con "Sardine love Saraghina" una cena di "pesce, amore e fantasia" così la presentano gli organizzatori. Un appuntamento per conoscersi dal momento che molti dei partecipanti al raduno bolognese, faranno tappa a Rimini ospiti di alcune "saraghine riminesi". Una cena presso la tensostruttura di Parco Pertini a Rivazzurra. Per informazioni 3663297951