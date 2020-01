Pusher pronto per spacciare arrestato dai Carabinieri di Cattolica

Cronaca

Cattolica

| 10:36 - 16 Gennaio 2020

Denaro e droga sequestrati allo spacciatore.

A spasso nel parco con in tasca 30 grammi di hashish pronti per essere spacciati. Un 60enne di San Giovanni in Marignano, pregiudicato, è stato arrestato dai Carabinieri di Cattolica. I militari lo hanno notato mercoledì pomeriggio mentre, con fare sospetto, passeggiava nei pressi del parco. Lo hanno pedinato fino a fermarlo e controllarlo. Alla vista dei militari il 60enne ha dato segni di nervosismo ed insofferenza, giustificati da quanto portava addosso: alcune dosi preconfezionate di hashish. Nella sua abitazione un piccolo laboratorio con altri 180 grammi di hashish in attesa di essere lavorata e confezionata e tutto l'occorrente per l'attività di spaccio. Trovati anche 105 euro in banconote di vario taglio, provento dell'attività di spaccio. Il 60enne, difeso dall'avvocato Massimo Vico, sarà processato per direttissima.