VIDEO Rimini, investito sulla via Emilia, morto pedone 63enne

| 06:57 - 16 Gennaio 2020

Stava camminando sulla via Emilia, all'altezza della ditta Pesaresi, in un tratto poco illuminato quando è stato investito ed è morto a causa della gravità delle ferite riportate. Un 63enne è stato centrato in pieno da una Mercedes Classe A bianca che procedeva in direzione Rimini. E' successo verso le 17.45 di mercoledì. La vittima è stata colpita alle spalle dall'auto ed è rimbalzata sul cofano prima di finire a terra. Sul posto per i rilievi ed i soccorsi un'ambulanza, un'automedica, i Vigili del Fuoco e la Polstrada. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire la ricostruzione della dinamica del sinistro. L'automobilista in stato di choc è stato soccorso e portato in ospedale.