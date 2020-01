Concorso infermieri Asl Chieti, l'11 febbraio a Rimini la prova

Attualità

Rimini

| 19:19 - 15 Gennaio 2020

Corridoio ospedale.

Sono 1.016 gli ammessi alla prova scritta del concorso pubblico per 30 posti da infermiere bandito dalla Asl Lanciano Vasto Chieti. Si tratta dei risultati della prova di preselezione, svoltasi lo scorso 8 gennaio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Alla preselezione hanno partecipato 4.438 candidati, a fronte delle 7.821 domande pervenute da tutta Italia. I risultati della preselezione sono stati pubblicati sul sito Internet www.asl2abruzzo.it nella sezione 'Avvisi e concorsi' con la sola indicazione del codice associato a ciascun candidato, in modo che ciascuno possa conoscere il proprio punteggio. La data della prova scritta, già indicata dalla Commissione esaminatrice per il prossimo 11 febbraio al Palacongressi di Rimini, in via della Fiera 23, sarà pubblicata e dunque formalizzata nei prossimi giorni sulla Gazzetta ufficiale dei concorsi.