Inaugurati a TuttoZoo di Santarcangelo gli spazi per cambiare i neonati

Santarcangelo di Romagna

| 16:19 - 15 Gennaio 2020

Fasciatoio installato a Tutto Zoo.

Uno spazio dedicato al cambio dei pannolini dei neonati è stato inaugurato a Tutto Zoo Magasin a Santarcangelo, nell'ambito del progetto "Santarcangelo accogliente": le attività aderenti all'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale si impegnano a formarsi in materia di accessibilità, con azioni mirate ad agevolare l'accoglienza della propria attività verso gli utenti. Tutto Zoo Magasin a novembre aveva già inaugurato i "parcheggi rosa", stalli di sosta riservati esclusivametne alle donne in gravidanza. Ora sono stati installati nei bagni i fasciatoi per neonati. "Con grande piacere abbiamo aderito al progetto Santarcangelo Accogliente che ha lo scopo di promuovere un turismo accessibile e una nuova cultura del benessere ambientale. L'obiettivo di una città che vuole dare risposte speciali a bisogni normali per favorire il beneessere e il benestare di coloro che la abitano e che la frequentano", spiega il titolare di Tutto Zoo Magasin, Virgilio Camillini.