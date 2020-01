Sabato di passione per chi usa bus e metromare: sciopero in concomitanza col primo giorno del Sigep

Attualità

Rimini

| 16:04 - 15 Gennaio 2020

Sciopero dei dipendenti del bacino di Rimini della società di trasporto pubblico Start Romagna.

Uno sciopero di 4 ore dei dipendenti del bacino di Rimini della società di trasporto pubblico Start Romagna proprio sabato mattina - dalle 9 alle 13 - in concomitanza con l'apertura del Sigep, il Salone internazionale della gelateria e pasticceria che ogni anno porta in fiera, nella città romagnola, oltre 200 mila visitatori. A proclamare la mobilitazione - che riguarderà anche il neonato Metromare - i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Usb e Ugl che chiedono venga riconosciuta agli autisti del Metromare l'indennità di guida relativa ai mezzi di 18 metri. "Una indennità già corrisposta nel bacino di Forlì-Cesena", affermano i sindacati, i quali chiedono anche che venga distribuito fra i dipendenti il premio di produzione dei biglietti venduti a bordo. "Con la distribuzione siamo fermi al 2017", precisano. Viene poi lamentata una "strutturale carenza di personale che impedisce ai lavoratori di poter usufruire delle ferie". Ad oggi, secondo i sindacalisti, sono 6.000 le giornate di ferie arretrate dei dipendenti riminesi di Start Romagna. Uno sciopero relativo agli stessi temi era stato indetto per il 23 novembre scorso, giornata inaugurale del Metromare, poi sospeso perché l'azienda aveva deciso di incontrare il giorno prima i sindacati. Incontro che non ha soddisfatto i rappresentanti dei lavoratori, i quali hanno spostato lo sciopero alla nuova data.