E’ Riccione l’unica città 'Enjoy' d’Italia, la Perla Verde tra le destinazioni turistiche top

Turismo

Riccione

| 15:45 - 15 Gennaio 2020

Viale Ceccarini di Riccione.

E’ Riccione l’unica città “enjoy” d’Italia. Il dato emerge dall’analisi intitolata “Enjoy: rapporto sulla percezione dell’Italia turistica” condotta da Sociometrica in collaborazione con TripAdvisor ed Expert System, che presentata ieri (martedì 14 gennaio) a Roma presso la sede dell’Enit, Agenzia Nazionale del Turismo. A quali località italiane sono legate le migliori esperienze di viaggio secondo i turisti stranieri?

A questa domanda ha cercato di dare una risposta l’analisi che ha avuto come obiettivo quello di analizzare, grazie all’intelligenza artificiale di Expert System, decine di migliaia di recensioni in lingua inglese postate su TripAdvisor dai turisti stranieri che hanno visitato l’Italia nel 2019. La ricerca ha così messo in luce emozioni, sentimenti e opinioni sulle prime 35 destinazioni turistiche italiane, guardando alle esperienze di chi ha scelto di godersi una vacanza in Italia. “Se guardiamo al ranking delle prime destinazioni turistiche italiane - si legge nella ricerca - vediamo una netta prevalenza dell’area della Romagna, che “piazza” al primo posto Riccione con 91 punti sul massimo di 100”. Poi la ricerca dedica uno specifico paragrafo a Riccione “le destinazioni turistiche top” dove si legge: “Il primato di Riccione è la quintessenza della forza di un modello d’offerta. Troviamo in questa destinazione, secondo i sentimenti che i suoi ospiti esprimono, la percezione di un luogo votato alla relazione, dove la prevalenza del “fattore umano” e del turismo come “performing art” - se così possiamo dire -, rappresentano il design implicito della destinazione”. Ossia “incarnare, a interpretare, forse a “recitare” la sua parte, a mettere in scena quei momenti di “vita ideale” che nell’accezione già descritta, sono l’essenza della psiche turistica”. “D’altra parte, basta guardare ai termini più utilizzati: enjoy, amazing, fantastic, wonderful, beautiful sono parole spese per l’esperienza turistica nella sua interezza. Il concetto di fun nel caso di Riccione si declina in vario modo, ma riesce ad essere sempre un divertimento ben organizzato e preparato”. Infine la ricerca dedica un capoverso alla “specificità di Riccione è anche legata al turismo per gli appassionati delle due ruote. E' davvero una sorta di brand il filo rosso che lega la destinazione romagnola al ciclismo”. “Il frequente ricorso al termine recommend, ugualmente, ci dice che l'esperienza turistica è talmente apprezzata da volerla condividere e suggerirla a quante più persone possibile. Fino al punto che (si tratta di un trend comune alla riviera romagnola) sono in molti a scrivere di voler tornare (o esservi stati) nello stesso hotel e nello stesso ristorante da quattro, sei, otto anni”.