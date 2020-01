VIDEO Dichiarazione nell'intervallo della partita, giocatore sorprende la fidanzata: "Dada mi vuoi sposare?"

Sport

Spettacolo non solo nei novanta minuti di gioco, che hanno restituito il sorriso e la vittoria. Lo spettacolo per i tifosi del Novafeltria, domenica 12 gennaio allo stadio comunale di Secchiano, è proseguito anche all'intervallo, quando uno dei giocatori della squadra gialloblu, Adil Mezgour, ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata, la 29enne Gloria Balzi. Con la collaborazione dei tifosi che hanno sollevato uno striscione con la scritta "Dada mi vuoi sposare?", Mezgour si è inchinato davanti alla sua promessa sposa per consegnarle l'anello, sotto gli applausi scroscianti della tribuna. L'attaccante 36enne è uno dei leader del Novafeltria, mentre la sua compagna è a sua volta una calciatrice nel Gatteo.