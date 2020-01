Aiutare i figli a fare i compiti a casa: incontri per i genitori a Poggio Torriana

Attualità

Poggio Torriana

| 14:32 - 15 Gennaio 2020

Al via a Poggio Torriana un nuovo progetto educativo.

A partire dal 22 gennaio e fino al 27 maggio 2020, tre sabati mattina (25 Gennaio, 22 Febbraio, 27 Marzo) sono previsti incontri rivolti a genitori di figli dai 6 ai 14 anni, e ogni mercoledì si terranno laboratori di aiuto compiti rivolti ai bambini delle scuole primarie e secondarie presso la Biblioteca Mulino Sapignoli, in via Santarcangiolese n. 4631 località Santo Marino (Poggio Torriana).



I laboratori di aiuto compiti avranno cadenza settimanale, ogni mercoledì dalle 15.30 alle 16.50 per gli alunni delle scuole primarie e dalle 17.00 alle 18.30 per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Sarà possibile iscriversi ai laboratori di aiuto compiti rivolgendosi al Centro per le Famiglie – Piazzale Esperanto 6 Santarcangelo telefono 0541 624246 (lunedì e giovedì 8.30-12.30/ 15-18; mercoledì e venerdì 8.30-12.30), a partire dal 15 gennaio.



Il progetto nelle parole dell'Assessore alla scuola, Francesca Macchitella:

"Dal 22 gennaio partirà il laboratorio di aiuto compiti presso il Mulino Sapignoli, a seguito di incontri con le Direzioni Didattiche e le associazioni del territorio che si occupano di servizi socio educativi in Valmarecchia, ho ritenuto importante potenziare il servizio di aiuto compiti rivolto ai bambini della scuola primaria, inoltre, per la prima volta, sentiti i bisogni di alcune famiglie residenti a Poggio Torriana, ho sostenuto grazie al reperimento di risorse regionali aggiuntive, la promozione di un servizio di aiuto compiti dedicato anche agli alunni della scuola secondaria di primo grado. La piccola biblioteca all'interno del Mulino Sapignoli è il luogo dove si svolgeranno i laboratori pomeridiani, uno spazio del tutto eccezionale in quanto tale ambiente permetterà ai bambini di trascorrere del tempo in uno spazio ricco di stimoli, culturali e storici, circondato dal verde pubblico e collocato di fronte al centro sportivo e alla scuola elementare Marino Moretti. Da sabato 25 gennaio, inizierà anche un ciclo di incontri, rivolto ai genitori, per offrire uno spazio di riflessione rivolto alle famiglie sul tema dei compiti e dello studio a casa assieme ad una esperta. L’obiettivo di queste mattinate sarà quello di fornire strumenti e strategie che possano migliorare la relazione genitori-figli e la capacità di risposta empatica. I due nuovi laboratori si inseriscono in una programmazione comunale, costruita sull'ascolto delle necessità dei cittadini considerando di primaria importanza la voce dei bambini e dei loro genitori ai quali l'Amministrazione vuole dare un sostegno concreto, anche attraverso l'implementazione di nuove attività."