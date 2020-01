Elezioni Regionali: incontro il 18 gennaio con Nicola Marcello (Forza Italia) e il senatore Gasparri

Attualità

Rimini

| 14:18 - 15 Gennaio 2020

Nicola Marcello.

Sabato 18 gennaio alle ore 16 presso la sala del quartiere in Via Bidente 1 a Rimini (inizio via Montescudo) è in programma un incontro pubblico con tema “Sì alla vita! Per una regione con sussidiarietà scolastica e socio-sanitaria”. Interverranno oltre al candidato capolista di Forza Italia alle prossime elezioni regionali Nicola Marcello, che nell’occasione illustrerà il suo programma di mandato, il sen. Adriano Paroli, commissario regionale Forza Italia Emilia Romagna; il sen. Maurizio Gasparri, il prof. Davide Tonni docente di filosofia scuole Karis e il sen. Antonio Barboni che fungerà anche da moderatore.

“Tratteremo – dice Marcello - temi non derogabili che vanno dal diritto a nascere, alla vita, all’istruzione, all’assistenza socio-sanitaria”.

In tema di programma elettorale per il settore della sanità Marcello ricorda che “prioritaria resta la tutela dei piccoli presidi ospedalieri. Bisogna – dice – evitare la fuga dei primati dai reparti, incrementare le dotazioni organiche di medici, tecnici ed infermieri con la reintroduzione della compartecipazione sanitaria. Inderogabili il taglio delle liste d’attesa ed il potenziamento dei Pronto Soccorso. Vanno creati inoltre nuclei di Cure Primarie con valorizzazione e tutela dei medici di Medicina generale. Insisto sulla Facoltà di Medicina e Chirurgia a Rimini o comunque adiacente al promesso Policlinico della Romagna. E concludo ribadendo che deve essere instaurata la gratuità dei parcheggi dell’ospedale nelle prime 4 ore”.