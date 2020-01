Semina lo scompiglio nel distributore di benzina e prende a calci un gazebo: denunciato

Cronaca

Rimini

| 12:31 - 15 Gennaio 2020

I fatti sono accaduti in un distributore di benzina di Rimini.

Nel pomeriggio di ieri (martedì 14 gennaio) un litigio è scoppiato in un distributore di benzina di Rimini. Un 55enne dimorante a Rimini, ma di fatto senza fissa dimora, è stato denunciato: le ipotesi di reato sono la resistenza a pubblico ufficiale, il danneggiamento e l'invasione di edificio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, alle 16.30 l'uomo, in stato di alterazione psicofisica e intento a bivaccare nell'area di servizio, ha iniziato a danneggiare a calci un gazebo. Le rimostranze del titolare non sono state sufficienti per convincerlo ad allontanarsi. I Carabinieri, intervenuti a seguito di segnalazione al 112, hanno fermato e identificato il 55enne che ha cercato di opporsi al controllo con alcuni spintoni, sotto gli occhi di numerosi passanti.