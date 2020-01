Volley San Marino, Titan Services verso Cesena per il derby di sabato

Sport

Repubblica San Marino

| 11:50 - 15 Gennaio 2020

Wilson Renzi coach della squadra femminile di volley.

Serie B maschile. Dopo l’emozionante vittoria al tie-break ottenuta su Ferrara nell’ultimo turno, la Titan Services viaggia a Cesena per affrontare un’altra pericolante. Si annuncia un derby molto tirato. “E’ una partita chiave sia per la classifica, sia per il morale. Lo sanno i miei ragazzi e lo sanno i ragazzi del Cesena. – Non si nasconde Stefano Mascetti, allenatore dei sammarinesi. – Possiamo vincere, ma ricordo bene che l’anno scorso, in serie C, affrontammo Cesena due volte e perdemmo sempre. Non ci prenderanno sottogamba perché ci conoscono e sanno come affrontarci ma per noi vale la stessa cosa. Come noi, poggiano molto del loro gioco su battuta e difesa e vengono da un buon punto conquistato a Bologna. Sarà una battaglia”. Difficilmente la Titan Services potrà contare sullo schiacciatore Lorenzo Benvenuti che ha un problema a un ginocchio e potrà, al massimo, andare in panchina.







CLASSIFICA. SAMA Portomaggiore 31, Geetit Bologna 27, Erm group San Giustino 25, Arno Volley Castelfranco 24, Sir Safety Spoleto 23, Zephyr Santo Stefano Magra 21, Querzoli Forlì 20, Lupi Estintori Pontedera 14, Krifi Ferrara 14, Laghezza La Spezia 12, Titan Services 9, Job italia Città di Castello 5, Energia fluida Cesena 4, Promo video Perugia 2.







PROSSIMO TURNO (12^ giornata). Sabato 18 gennaio ore 17.30 a Cesena: Energia fluida Cesena - Titan Services.







Serie C femminile. Dopo la brutta prestazione di sabato scorso nel derby col Cattolica, questo sabato, al Pala Casadei, la Banca di San Marino è chiamata al riscatto contro Fse Progetti Savignano. Una partita che coach Wilson Renzi definisce “complicata”. “Le nostre avversarie hanno ottime individualità e mi stupisce che siano così indietro in classifica – dice. – Si stanno dimostrando una squadra altalenante nelle prestazioni e difficile da inquadrare. Al centro, ruotano tre centrali due delle quali molto dotate fisicamente. Hanno un libero esperto e due giocatrici, l’opposto Maestri e la schiacciatrice Balzoni, non altissime ma ottime saltatrici. Per cui, sono una squadra che si fa sentire anche a muro. Dunque, per noi si tratta dell’ennesima partita da prendere con le molle”. Nelle file della Banca di San Marino, possibile assenza dell’opposto Angelica Simoncini, vittima di un forte torcicollo.



CLASSIFICA. Retina Cattolica 26, Gut Chemical Bellaria 25, Budrio 22, Acsi Ravenna 20, My Mech Cervia 20, Massavolley 19, Claus Forlì 17, Banca di San Marino 14, Fse Progetti Savignano 13, Helyos Riccione 9, Avia Nuova Punta Marina 7, Flamigni San Martino in Strada 6, Teodora Ravenna 0.



PROSSIMO TURNO (12^ giornata). Sabato 18 gennaio ore 18.30 a Serravalle: Banca di San Marino – Fse Progetti Savignano.