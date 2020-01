A Rimini le feste non finiscono, "Circ'amarcord" prosegue fino al 20 gennaio

Attualità

Rimini

| 11:42 - 15 Gennaio 2020

Le casette degli artigiani in via Poletti.

Forte del successo ottenuto durante le festività, prosegue fino al 20 gennaio la permanenza del villaggio di CNA Circ'amarcord nel centro di Rimini. Tutto il centro storico rimane addobbato a festa e l’artigianato artistico del territorio, nell'anno del centenario felliniano, rende ancora omaggio al Maestro Fellini con uno scrigno di eccellenze in via Poletti, adiacente al teatro Galli.

Sono 12 gli artigiani che animano un vero e proprio paesaggio onirico: 9 le tradizionali casette di legno colorate con colori pastello, tra abeti, grafiche circensi ed una evocativa giostra francese. Un villaggio della creatività che ospita maestri del rame e dell’argento, della lavorazione dell’argilla e della terracotta, maestri ceramisti, della lavorazione su cera, vetrai, maestri della lavorazione del cuoio, della lana, della carta e dell’oggettistica in legno, che espongono le loro proposte artigianali con tanti articoli ispirati al Maestro.