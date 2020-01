Cronaca

Riccione

| 10:42 - 15 Gennaio 2020

Carabinieri in azione.

Ai domiciliari per rapina, pregiudicato va a spasso in città, arrestato dai Carabinieri. Martedì pomeriggio i Carabinieri di Riccione hanno bloccato un noto pregiudicato 49enne originario di Napoli. L'uomo è stato sorpreso in strada dai militari durante un servizio di controllo e censimento delle persone sottoposte a provvedimenti giudiziari. Il 49enne si è giustificato dicendo di essere uscito di casa per fare la spesa. Arrestato verrà processato per direttissima.