Calcio C, Coppa Disciplina: il Rimini al 54esimo posto, il peggiore club del girone B

23:01 - 14 Gennaio 2020

La Lega Professionisti ha reso nota la classifica della Coppa Disciplina del Campionato Serie C in relazione ai provvedimenti disciplinari irrogati dal Giudice Sportivo a tutto il 16 dicembre 2019. Il Sud Tirol è al primo posto assoluto, il Rimini è al 54esimo posto (60 i club dei tre gironi): è il peggiore club del girone B e ha alle sue spalle una società del girone A e cinque del girone C. Ecco la classifica completa:





SUDTIROL B 8.35

VIRTUSVECOMP VERONA B 8.80

CARPI B 8.95

MONOPOLI C 9.10

ROBUR SIENA A 9.95

ALESSANDRIA A 10.00

PIANESE A 10.05

ARZIGNANO VALCHIAMPO B 10.45

RENATE A 10.55

ALBINOLEFFE A 11.20

TERNANA C 11.20

GUBBIO B 11.40

A.J. FANO B 11.90

PERGOLETTESE A 11.95

MONZA A 12.30

JUVENTUS U23 A 12.70

GOZZANO A 13.15

NOVARA A 13.60

PIACENZA B 14.15

FERALPISALÒ B 14.35

TERAMO C 16.30

BISCEGLIE C 16.35

RENDE C 17.45

GIANA ERMINIO A 18.00

OLBIA A 18.95

IMOLESE B 19.20

PONTEDERA A 19.65

PAGANESE C 19.90

VIS PESARO B 21.40

RAVENNA B 21.90

L.R. VICENZA B 22.75

CARRARESE A 23.45

PRO VERCELLI A 23.75

PISTOIESE A 24.50

TRIESTINA B 25.90

CATANZARO C 26.05

CESENA B 26.25

REGGIO AUDACE B 26.90

PRO PATRIA A 28.05

PADOVA B 29.10

AZ PICERNO C 30.10

AVELLINO C 30.65

FERMANA B 31.85

AREZZO A 33.35

COMO A 33.80

POTENZA C 34.45

VIBONESE C 34.75

VITERBESE CASTRENSE C 37.05

MODENA B 37.45

BARI C 40.30

SICULA LEONZIO C 40.45

RIETI C 42.35

SAMBENEDETTESE B 44.90

RIMINI B 51.80

VIRTUS FRANCAVILLA C 51.90

CASERTANA C 59.15

LECCO A 66.95

CATANIA C 69.75

CAVESE C 75.75

REGGINA C 81.90