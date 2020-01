Rimini Calcio, per il centrocampo c'è anche l'esperto Bulevardi della Cavese

Sport

Rimini

| 22:42 - 14 Gennaio 2020

Danilo Bulevardi con la maglia del Pordenone (foto sito del club).









Per il ruolo di centrocampo oltre a Lorenzo Remedi, classe 1991, 1,82, in forza alla Giana Erminio, c'è in pista anche la candidatura di Danilo Bulevardi, classe 1995, 1,80. Il giocatore, nativo di Mazara del Vallo come Agnello, è in forza alla Cavese (11 presenze) e nelle due stagioni precedenti ha militato nel Siena (32 e 20 presenze) e prima ha vestito poi le maglie di Ischia, L’Aquila, Teramo, Pordenone. E se arrivassero entrambi?



Per Danso richieste da Sicula Leonzio e Renate, Federico Scappi lo vogliono Mantova e un club di serie C del sud.