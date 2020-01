Elezioni Regionali, visita del senatore Adriano Galliani ai candidati riminesi di Forza Italia

Attualità

Rimini

| 20:50 - 14 Gennaio 2020

L'incontro con il senatore Galliani.

L'ex amministratore delegato del Milan oggi senatore Adriano Galliani ha partecipato a un incontro elettorale organizzato da Forza Italia a Riccione. Di seguito la nota di Forza Italia. "Il sen. ​Adriano Galliani è intervenuto oggi ad un incontro pubblico organizzato da Forza Italia per sostenere i candidati azzurri in vista delle Elezioni Regionali del 26 gennaio. L’incontro, a cui ha partecipato più di un centinaio di persone, tra cui anche alcuni tifosi, è iniziato con i saluti del Coordinatore Provinciale ​Giulio Migani e di quello di Riccione Ivano Batani. Il Senatore ha dapprima riassunto la sua storia personale e professionale che lo lega da 40 anni a ​Silvio Berlusconi​, con il quale ha condiviso le sue “4 vite”, che lo hanno portato ad essere costruttore, imprenditore della televisione, presidente del Milan e leader politico.

Il senatore Galliani ha aperto confrontando la situazione dell’Emilia-Romagna raffrontandola con quella delle regioni confinanti, storicamente governate dal centrodestra, come il Veneto e la Lombardia. In queste Regioni, comparabili alla nostra per dimensione e vicinanza geografica, le cose vanno meglio, nonostante in Emilia Romagna ci si vanti della situazione economica. Le tasse locali sono più alte, così come sono più cari e di minore qualità i servizi e altri indicatori economici (​come l’export verso la Cina, ad esempio ​ ) fanno segnare una battuta d’arresto. Inoltre la Regione ha un inaspettato avversario proprio nel Governo Giallo-Rosso, di cui il PD fa parte! La Plastic Tax colpisce infatti un comparto strategico per la Regione e la Sugar Tax addirittura l’unico zuccherificio ancora presente in Italia. Inoltre da Palazzo Chigi ci è avversione nei confronti dell’autonomia fiscale da cui l’Emilia Romagna trarrebbe indiscussi vantaggi. Perchè quindi votare ForzaItalia? Perchè il centrodestra ha provato in maniera inconfutabile di saper governare meglio del centrosinistra, che oggi governa con un Movimento 5 Stelle che ha fatto perdere credibilità al nostro Paese, oltre ad avere promosso riforme liberticide come quella sulla prescrizione.

Tra i candidati di Forza Italia il candidato Nicola Marcello ha puntato il dito contro la struttura di tipo verticistico del centrosinistra che da decenni occupa tutte le posizioni e le strutture di controllo, dalle cooperative fino alle bocciofile, allo scopo di controllare politicamente il territorio".