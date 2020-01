Elezioni regionali, il candidato consigliere Belluzzi (PD): "Il metromare deve arrivare a Cattolica"

Attualità

Cattolica

| 20:43 - 14 Gennaio 2020

Alessandro Belluzzi.

Nota del candidato alla carica di consigliere regionale Alessandro Belluzzi (PD).

“Uno degli impegni che mi sono preso in campagna elettorale è quello di fare in modo che il Metromare arrivi fino a Cattolica. Quando ho formulato questa proposta, il consigliere comunale di Riccione Pabrizio Pullè ci ha tenuto a fare sapere che fino a quando governerà il centrodestra a Riccioneil Metromare non arriverà mai e così i cittadini e i turisti, sempre secondo lui, dovrebbero arrivare nelle due città a Sud di Riccione utilizzando un servizio mongolfiere - sottolinea Belluzzi -.Io, invece, rilancio e dico che, se sarò eletto, farò di tutto per far arrivare il Metromare a Misano Adriatico e Cattolica fino all'altezza dell'Acquario”. Belluzzi fa anche un appello ad altre due candidate della Lega per la carica di Consigliere Regionale Wally Cipriani e Veronica Pontis: “Mi piacerebbe, tra le altre cose, conoscere l'opinione di entrambe su questa questione, visto che rappresentano per il loro schieramento politico la zona Sud della Provincia di Rimini . Vorrei capire se anche loro sono d'accordo con Pullè, ovvero che il Metromare debba fermarsi a Riccione oppure che sia meglio farlo arrivare a Cattolica e Misano Adriatico. Penso che i cittadini abbiano il diritto di sapere la loro opinione su questa questione che resta a mio avviso imprescindibile per l'area sud della Provincia di Rimini e non solo. Sempre nell’ambito dei collegamenti andranno poi aggiunte anche delle navette in funzione tutto l’anno che dovranno collegare la fermata del Metromare all’Acquario con la città di Cattolica ma anche con l'entroterra. Si dovrà contestualmente lavorare per ottenere un numero sempre maggiore di treni legati alla stazione di Cattolica, che ricordo essere anche di San Giovanni in Marignano,Valconca e Gabicce Mare".