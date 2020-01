Calcio Promozione: Gianni Fratti, 150esimo gol con la maglia del Pietracuta

Sport

Pietracuta di San Leo

| 19:19 - 14 Gennaio 2020

Gianni Fratti, 150 gol con la maglia del Pietracuta.

“Un gol alla Gianni Fratti” è un’espressione risuonata parecchie volte negli ultimi anni al campo sportivo di Pietracuta. Nicolò Saccani, suo ex compagno d’attacco, l’ha soprannominata “frattanza”: trattasi di movimento di smarcamento in area che quasi tutti i difensori delle squadre dilettantistiche locali conoscono ma, non si sa perché, nel corso degli anni è rimasta ugualmente letale.

Sul risultato di uno a zero nella sfida tra Pietracuta e Gambettola, una precisa palla proveniente dal compagno Bruma e destinata al capitano pietracutese viene controllata con il sinistro e, sempre con il piede non favorito ma comunque educato, spedita in rete in maniera imparabile per il portiere avversario. Un gol alla Gianni Fratti. La particolarità è che si tratta del gol n.150 segnato dal centravanti in partite ufficiali con la divisa rossoblu del Pietracuta. In sette stagioni e mezza in riva al Marecchia Fratti di traguardi ne ha raggiunti parecchi, a livello personale ma soprattutto di squadra. E tanti traguardi ancora lo aspettano. L’obiettivo più importante resta però la grande stima che Gianni si è guadagnato nell’ambiente sportivo pietracutese e non solo: tra i dirigenti, gli allenatori ed i compagni di squadra che hanno avuto e hanno la fortuna di giocarci insieme, che hanno vinto tante partite grazie ai gol di Fratti e anche per questo sono sempre stati pronti a perdonargli qualche finta e contro finta apparentemente superflue ma in realtà necessarie per scatenare la micidiale frattanza.



Ufficio stampa Pietracuta Calcio