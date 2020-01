Beach tennis femminile: Mazzotti-Teodorani, Zangoli-Cicchetti e Toracci-Olei le coppie regine

Sport

Rimini

| 16:04 - 14 Gennaio 2020

Gloria Mazzotti e Monica Teodorani.

E’ ripartito dopo la pausa natalizia il campionato femminile di beach tennis organizzato dal Tennis Viserba. E’ andata in scena lunedì una quarta giornata decisamente avvincente con capovolgimenti al vertice nei due gironi. Nel raggruppamento A, grazie alle vittoriose partite di recupero si insediano ora la vertice Mazzotti-Teodorani, tallonate ad una sola distanza dal duo Cacchi-Vassura. Nel B, in attesa del posticipo del tandem Olivi-Macrelli, ne approfittano Zangoli-Cicchetti e Toracci-Olei per effettuare un momentaneo sorpasso. Ma vediamo nel dettaglio i risultati della serata.



Girone A. Vittorie piene per 3-0 di Mazzotti-Teodorani su Bronzetti-Amati e Cacchi-Vassura su Capriotti-Bevitori, mentre di misura per 2-1 è il successo di Zannoni-Coscia su Bronzetti-Amati. A riposo Zanzani-Angelico.

Classifica: Mazzotti-Teodorani 10; Cacchi-Vassura 9; Zannoni-Coscia 7; Capriotti-Bevitori 4; Bronzetti-Amati 3; Zanzani-Angelico 0.

Girone B. Vittoria piena per 3-0 di Toracci-Olei su Bartolucci-Tononi, mentre di misura per 2-1 sono i successi di Gianessi-Marcelletti su Lualdi-Cervellini e Zangoli-Cicchetti su Toracci-Olei nel match–clou della serata. In posticipo Olivi-Macrelli contro Bartolucci-Tononi.

Classifica: Zangoli-Cicchetti, Toracci-Olei 8, Olivi-Macrelli 7; Gianessi-Marcelletti 6; Lualdi-Cervellini 3; Bartolucci-Tononi 1.