Sciopero degli autobus durante il Sigep di Rimini: lo stop sabato 18 gennaio

Rimini

| 15:59 - 14 Gennaio 2020

Autobus alla stazione ferroviaria di Rimini.

Le organizzazioni sindacali hanno proclamato per sabato 18 gennaio uno sciopero di 4 ore del personale dipendente di Start Romagna addetto al Trasporto Pubblico Locale nel bacino di Rimini.



Durante lo sciopero, dalle 9:00 alle 13:00, non sarà garantito il normale svolgimento dei servizi del trasporto pubblico locale, mentre saranno assicurati i servizi di trasporto scolastico attuati con scuolabus. Lo svolgimento dello sciopero avverrà ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146 e successive modifiche.



Lo sciopero prevedibilmente inciderà sul piano della mobilità che in vista delle giornate di Sigep è stato messo a punto da Start Romagna e PMR con la fattiva collaborazione di Provincia e Comune di Rimini, Italian Exhibition Group, Visit Romagna con le associazioni albergatori di Riccione e Rimini, con Visit Rimini e Promhotels Riccione.



Start Romagna, nello scusarsi per i disagi che saranno provocati dallo sciopero del personale, assicura massimo impegno per limitarli al massimo.



Sei si escludono le ore di sciopero i servizi offerti da Start durante Sigep sono quindi i seguenti.



Il Metromare dalle 6.30 della mattina collegherà ogni 20’ le stazioni ferroviarie di Riccione e Rimini con le 15 fermate intermedie, una delle quali coincide con la stazione FS di Miramare per eventuali coincidenze. Ultima corsa da Rimini alle 20.44.



Dalla Stazione FS di Rimini saranno disponibili due soluzioni, oltre al Treno Sigep fra Cattolica e Santarcangelo (7.49 – 9.20 – 10.30) organizzato da IEG:

la linea 9 (orari senza variazioni rispetto alla normale attività) con destinazione all’esterno del quartiere fieristico e il Metromare Shuttle 9/Fiera, dalle 8.00 alle 19.00 ogni 20’ senza fermate intermedie e capolinea all’ingresso Sud del quartiere fieristico.



Dal Sigep per il rientro verso gli alberghi il Metromare Shuttle 9/Fiera partirà ogni giorno dalle 8.18 alle 19.15, ogni 20’. La linea 9 osserverà gli orari classici. Si aggiungerà il Treno Sigep organizzato da IEG (15.49 – 17.17 – 18.50).



Si ricordano le altre due linee bus di Start Romagna che servono il quartiere fieristico: la linea 5 a nord (capolinea a San Mauro Mare) e la linea 10 da sud (capolinea a Miramare). Si aggiunge la linea 11, i cui filobus percorrono i lungomari fra Rimini e Riccione.



Per informazioni sugli orari delle linee di Start Romagna, utilissime le app consultabili da smartphone: Roger, Muver, Dropticket e MyCicero. Le info sono disponibili sul sito www.startromagna.it



A tutto ciò, a beneficio di coloro che raggiungeranno la fiera di Rimini e si sposteranno sul territorio, si aggiunge quanto organizzato direttamente da Italian Exhibition Group e disponibile al link https://www.sigep.it/visita/info-utili/come-arrivare