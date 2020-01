Elezioni regionali, incontro con il candidato capolista di Forza Italia

| 14:53 - 14 Gennaio 2020

Oltre 100 persone all'incontro con il candidato capolista di Forza Italia alle prossime elezioni regionali Nicola Marcello presso i locali della polisportiva Stella domenica sera (12 gennaio) a Rimini. Relatori l’on. Nicola Sanese, già direttore generale per 20 anni della Regione Lombardia, e lo stesso Marcello. Al centro della serata sono stati affrontati temi come la differenza tra il sistema di sanità integrata della Regione che Forza Italia e Marcello intendono realizzare ed il sistema di tipo verticistico e padronale della Regione Emilia-Romagna che invece s’intende combattere a tutto tondo. Si è poi parlato di federalismo e di dissesto idrogeologico, punti che Marcello ha già individuato da settimane in un suo programma a corredo di quelli del centrodestra e che sono consultabili sul sito www.scrivimarcello.it