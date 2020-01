Incendio devasta azienda di pelletteria di Cesena, sul posto anche pompieri da Rimini

Cronaca

14 Gennaio 2020

Un grosso incendio è scoppiato ieri sera alle 19.30 (lunedì 13 gennaio) a San Carlo di Cesena, nello stabilimento Campomaggi & Caterina Lucchi, azienda fondata 37 anni fa ai vertici nel campo della pelletteria e accessori di moda. Sul posto 23 uomini dei Vigili del Fuoco, alcuni dei quali provenienti dal Comando di Rimini, e undici mezzi. La maggior parte della fiamme, che hanno devastato la parte centrale di una struttura adibita a deposito e magazzino, sono state spente all'alba, ma in seguito una quindicina di uomini sono rimasti sul posto per evitare focolai e per evitare crolli. I danni, ancora da quantificare, sono ingentissimi, ma fortunatamente le fiamme non si sono propagate a uffici, stabilimento produttivo e mensa. Al momento è esclusa la causa dolosa del rogo. Per i rilievi intervenuti Carabinieri e Polizia.