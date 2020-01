Da "Una bella serata" un assegno di 4630 euro per Rimini Autismo

Attualità

Rimini

| 12:29 - 14 Gennaio 2020

da sinistra: Elisabetta Mazza, Tonia Catuogno, Nicoletta Cei, Alessandra Urbinati.

A conti fatti, l’ottava edizione dell’evento di beneficenza dal titolo 'Una Bella Serata' che ogni anno si svolge al Grand Hotel di Rimini a favore di Rimini Autismo, ha portato all’associazione un assegno del valore di 4630 euro consegnato dalle organizzatrici dell’evento, Nicoletta Cei e Tonia Catuogno.



Grazie all’impegno delle promotrici, dei partner sostenitori e degli amici che ogni anno partecipano numerosi, questa serata, nelle sue otto edizioni, ha raccolto per Rimini Autismo un totale di circa quarantamila euro. Il successo dell’appuntamento è dovuto a un’insieme di fattori fra cui il divertimento assicurato grazie ai noti cabarettisti che ogni anno prestano la loro performance all’associazione. Quest’anno, insieme al conduttore della serata Matteo Monì, cabarettista e imitatore, autore e regista di uno dei varietà più noti in Italia, il “Tiratisù Varietà” e del Premio Sganassau, erano presenti Alberto Caiazza, considerato dalla critica il più grande ‘rumorista’ italiano e Amedeo Catalano Visconti, cabarettista, attore, cantante e creatore dei suoi simpatici personaggi, da circa sei anni nel team di “Tiratisù Varietà”.



“Siamo molto grati alle signore Tonia e Nicoletta – dichiara Alessandra Urbinati, presidente di Rimini Autismo – e a tutti gli amici che ogni anno intervengono con rinnovato entusiasmo a questa serata, alle aziende che offrono il loro generoso contributo, alle istituzioni che la patrocinano e vi partecipano testimoniando vicinanza e supporto. Gli eventi ci danno la possibilità di incontrare e conoscere tante persone, di farci conoscere come associazione, come genitori, di mostrare i nostri progetti e le nostre attività. Grazie a queste importanti occasioni d’incontro, la nostra associazione e il suo lavoro a favore delle famiglie di persone con autismo oggi sono più conosciuti ed apprezzati sul territorio e, di conseguenza, anche la cultura sull’autismo, che è una delle leve che muove il nostro impegno, si è diffusa con sempre maggiore consapevolezza. I proventi di questa Bella Serata contribuiranno alla realizzazione dei progetti e delle attività che ci vedono coinvolti, di cui si può avere maggiori informazioni visitando il nostro sito internet.”



Rimini Autismo Onlus è un’Associazione di genitori di persone con disturbi dello spettro autistico che, dal 2004, in collaborazione con le istituzioni, la Ausl Romagna e le pubbliche amministrazioni, si occupa di migliorare la qualità di vita di coloro che vivono questa difficile esperienza. Negli ultimi anni, grazie all’impegno di molti, sono stati realizzati importanti progetti che hanno dato stimoli e opportunità di miglioramento ai ragazzi e speranza alle famiglie. Per saperne di più www.riminiautismo.it