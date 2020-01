Attualità

Rimini

| 12:21 - 14 Gennaio 2020

Nadia Rossi.

Domani, mercoledì 15 gennaio, il consigliera regionale Nadia Rossi, candidata alle prossime elezioni regionali del 26 Gennaio, incontra i cittadini per presentare "Pd Pride - 10 punti per fare svoltare il Partito Democratico", manifesto-decalogo di proposte per il futuro del Pd.

L'appuntamento è alla sede del Comitato della candidata, in via Sigismondo 21 a Rimini, alle 18.30. Dopo la presentazione del decalogo, la serata proseguirà con la musica di Fabiana dj.