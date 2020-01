La Coccinella di Coriano vince due menzioni nell'ambito del concorso "Presepiamo a scuola"

Attualità

Coriano

| 11:58 - 14 Gennaio 2020

Il presepe dell'istituto comprensivo Ospedaletto di Coriano.

L'associazione a tutela dell'arte presepiale ha premiato la scuola dell'infanzia "La Coccinella" dell'istituto comprensivo Ospedaletto del comune di Coriano nell'ambito del concorso "Presepiamo a scuola", con l'ottenimento di due ottimi risultati. Anche nell'anno in corso il presepe ha coinvolto tutti coloro che desiderano partecipare: bambini, genitori e spesso tanti nonni, uniti dal desiderio di lavorare assieme per crare qualcosa di bello e di pregno di significati, oltre che per esprimere loro stessi. Ogni anno vengono utilizzati tecniche e materiali diversi e quest'anno sono stati scelti semplici sassi. Ciò che contava non era eseguire i personaggi alla perfezione, ma trascorrere il tempo insieme per dipingerli. Il presepe come simbolo di pace, bellezza, dolcezza e fratellanza è un progetto educativo per comprendere il significato di una festa che valorizza l’apertura, l’integrazione e l’accoglienza di diverse identità.