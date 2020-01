Street e social art per la rigenerazione urbana a Cattolica con i contributi della Regione

Attualità

| 11:35 - 14 Gennaio 2020

Il gruppo di lavoro del progetto "Rigener-Arte".

Con un incontro dello staff del progetto, svoltosi ieri al Comune di Cattolica, si è dato avvio formale al processo partecipativo “Rigener-arte, street e social art per la rigenerazione urbana a Cattolica”. Obiettivo è la rigenerazione urbana, mediante interventi di arte pubblica con la partecipazione di cittadini ed esperti, per promuovere la conoscenza, il senso di appartenenza e il valore del territorio. Il progetto si è aggiudicato un contributo pari a 14.100 euro grazie al recente bando della Regione Emilia-Romagna sulla Partecipazione.



Il percorso partecipativo prevede una coprogettazione che coinvolgerà comitati, associazioni e singoli cittadini. Una opportunità per rendere il territorio vivo, coniugando l’arte al paesaggio urbano attraverso forme di aggregazione sociale. Va sottolineato che l'amministrazione, in via preliminare, ha avviato un censimento di muri di propria competenza da rendere eventualmente disponibili per nuove proposte e realizzazioni artistiche.



L’obiettivo è anche quello di ripensare lo stereotipo della street art destinata esclusivamente ad un target giovanile, coinvolgendo, negli interventi d’arte urbana, muralisti di ogni fascia d’età e dai diversi stili. In tal senso rappresentano precedenti importanti, dal punto di vista metodologico, le esperienze del “Laboratorio di Educazione all'Immagine” interno ai Servizi didattico-pedagogici del Comune. In un arco di tempo che va dall’inverno all’estate 2020 sono previste tre fasi di attività. La 1ª fase è dedicata al coinvolgimento dei diversi attori del territorio, la 2ª fase apre il confronto con cittadini e portatori di interesse per far emergere idee e proposte, raccogliere soluzioni creative, inquadrare le possibilità di azione. La 3ª fase, previa valutazione di fattibilità da parte del Comune, punta a selezionare in maniera condivisa azioni ed iniziative da attuare nei diversi quartieri.



“L’idea è di rendere più attraenti gli spazi urbani attraverso il linguaggio artistico, costruire valore, sensibilizzare alla cura ed alla valorizzazione dei beni della comunità», sottolinea l’assessore alla cultura Valeria Antonioli, «la street art è un’opportunità per avvicinare le persone al mondo dell’arte e dell’espressività, migliorando la qualità estetica degli spazi di aggregazione e guidando i partecipanti nella rigenerazione dei propri luoghi”. “Vorrei ringraziare sentitamente, a nome della città, i Comitati di quartiere Macanno, Ventena e Mare Nord, l'Associazione “Flaminia” e Radio Talpa che, sottoscrivendo questo progetto, hanno contribuito all’aggiudicazione del bando».