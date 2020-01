Santarcangelo, incontro con i candidati Pd allo Spazio Saigi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 10:23 - 14 Gennaio 2020

Alice Parma.

Mancano oramai meno di due settimane alle elezioni regionali di domenica 26 gennaio, un voto che sarà decisivo per il futuro della nostra Emilia-Romagna. Come Partito Democratico, siamo convinti che sia quindi fondamentale conoscere personalmente coloro che dovranno rappresentare il nostro territorio e portare le nostre istanze in Assemblea regionale.



Per confrontarci al meglio con loro iniziando a metterle sul piatto, abbiamo organizzato un incontro con i candidati Alessandro Belluzzi, Emma Petitti, Giorgio Pruccoli e Nadia Rossi, che si presenteranno e risponderanno a ogni domanda e curiosità giovedì 16 gennaio alle 18:30 presso lo Spazio Saigi (via De Garattoni 5) alla presenza della sindaca Alice Parma.



“Vi aspettiamo fiduciosi che sarete in tanti, perché si tratta di una tappa importante sulla strada verso il voto del prossimo 26 gennaio: un momento dove ritrovarci per condividere idee e proposte con cui il territorio di Rimini si sta impegnando a sostegno di Stefano Bonaccini” commenta il segretario del Pd Santarcangelo Mirko Rinaldi.