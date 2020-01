Basket, è ufficiale: Nicola 'Picio' Bianchi tesserato dal Basket 2000 Reggio Emilia

Sport

Rimini

| 10:22 - 14 Gennaio 2020

Nicola Bianchi in azione (foto Aldo Sgroi).

Come anticipato da Altarimini, la Bmr Basket 2000 Reggio Emilia ha ufficializzato l’ingaggio della guardia riminese Nicola Bianchi, per tutti ‘Picio’, che ha rescisso ieri consensualmente l’accordo che lo legava alla Rinascita Basket dove stava disputando il campionato di serie B con 3,8 punti di media (ed un season high di 15). A guidare la squadra reggiana c’è il tecnico di Savignano Davide Tassianri, ex Imola e prima ancora sulla panchona degli Angels. Per il Basket 2000, secondo in classifica, Bianchi sarà un rinforzo utilissimo per cercare il salto in serie B. Bianchi, del resto, in C Gold con la Pallacanestro Titano San Marino ha tenuto una media di 12,5 punti per gara), la scorsa stagione con Rinascita Basket Rimini ha centrato la promozione sfiorando la doppia cifra di media.