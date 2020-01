Basket giovanile, Bellaria: sorride l'Under 15, cade con onore la Under 18

Sport

Bellaria Igea Marina

| 09:55 - 14 Gennaio 2020

Una fase della partita tra Titans-Bellaria Under 18.



UNDER 18

PALLACANESTRO TITANO – BELLARIA BASKET 64-53

Alla ripresa del campionato l'Under 18 del Bellaria cade nonostante una convincente prestazione sul parquet della capolista Pallacanestro Titano (64-53) che termina così al comando il girone d’andata grazie a uno score di nove vittorie e una sconfitta.

Inizio di match complicato per la Pallacanestro Titano, con Bellaria avanti 1-4 e i padroni di casa che faticano a trovare la via del canestro. Poi la difesa sale di tono, le palle recuperate fioccano e i contropiedi di Zafferani e Rossi generano un bel break di 13-0 grazie al quale i Titans salgono 14-4. Bellaria è un osso duro e non lascia scappar via la partita. Questo grazie soprattutto alla gran gara del lungo Donati, sempre pericoloso ogni qualvolta l’attacco passa dalle sue mani. Ronci e compagni chiudono il primo periodo sul 23-13, tengono in linea di galleggiamento la partita fino al 31-22 del 15’ e poi piazzano un altro break prima dell’intervallo (42-24).

La gara sembra incanalata verso i binari preferiti dalla squadra di Conti, con la tripla in step-back di Cecchetti a firmare il 51-33 del 26’. D’improvviso però l’attacco fatica a segnare e Bellaria accorcia di possesso in possesso. A otto minuti dalla fine sembra tutto riaperto (53-47), ma la Pallacanestro Titano è brava a riprendere subito un margine in doppia cifra e a portarselo praticamente fino al termine del match. Da segnalare in casa Bellaria le belle prove di Donati e Gorini, il primo top scorer del match con 26 punti. Prossimo turno lunedì 20 al PalaTenda contro Santarcangiolese Basket.



Il tabellino

TITANS: Cecchetti 3, Togni 1, Prosperi, Zavoli 2, Ercolani, Pruccoli, Francini 2, Dappozzo 10, Grassi, Ronci 12, Zafferani 19, Rossi 15. All.: Conti.

BELLARIA: Giorgetti 2, Canducci, Zonzini 2, Zamagni, Maggioli 2, Boni 2, Souihi 8, Gorini 11, Arecco, Lumini, Donati 26. All.: Ricciotti.

PARZIALI: 23-13, 42-24, 53-43, 64-53.



UNDER 15

Bellaria – Santarcangiolese 46 - 36



Autorevole affermazione dell’ Under 15 del Bellaria nella prima giornata dopo la sosta ai danni dei Tigers Villa Verucchio schierati sotto le insegne della Santarcangiolese. Ottima la prova corale della squadra di Ricciotti che a metà partita aveva praticamente il referto rosa in tasca (29-11). Attacco fluido con Polanco (21 punti, top score del match) a fare la voce grossa bel spalleggiato da Ricciotti (12) e soprattutto difesa feroce con buona dose di recuperi e a aiuti, più leggera nella seconda parte a risultato già acquisito. Prossimo turno domenica 19 alle ore 18 a Misano contro i Pirates.

Il tabellino

BELLARIA: Bussi 8, Raschi 2, Ricciotti 12, Parini 3, D'Alessandro . Spazzoli, Semprini, Polanco 21. All. Ricciotti

SANTARCANGIOLESE: Tassinari, Pecchi ,Brocchi 14, Casali, Camell 11, Maschio 4, Chiarelli 7, Girometti, Barocci, Clementi, Pazzini. All. Botteghi

ARBITRO: Giannini di San Marino

PARZIALI: 14/9 - 15/2 - 8/14 - 9/11