Rimini

| 09:48 - 14 Gennaio 2020

Monopattino nel laghetto del Palacongressi.

Un altro monopattino a mollo in uno specchio d'acqua. Non il ponte di Tiberio, luogo che spesso diventa contenitore di oggetti vari, ma nel laghetto vicino al Palacongressi di Rimini. La segnalazione viene da un nostro lettore che ha inviato in redazione le foto del nuovo "parcheggio acquatico" del malcapitato monopattino elettrico.