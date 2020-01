Da hit per fratelli a titolo di un libro, Damiano e Margherita Tercon approdano a Mondadori

Attualità

Rimini

| 08:50 - 14 Gennaio 2020

Dalla diretta Facebook, con la copertina del libro in uscita nelle librerie.

Dopo la tv, i teatri e i palcoscenici, i concorsi e il web, i fratelli riminesi Damiano e Margherita Tercon sbarcano in libreria sotto l'etichetta di Mondadori. Sta per uscire (ma si può preordinare e comprare già in formato digitale) il loro primo libro a quattro mani "Mia sorella mi rompe le balle", che è anche la rivisitazione ormai entrata nella testa di tutti di "Non più andrai farfallone amoroso", la canzone che i due hanno riscritto e portato sul palco di Italia's Got Talent a inizio 2019, passando le selezioni e facendosi acclamare e amare dal pubblico, che ha iniziato a seguirli sempre più numeroso nelle loro gag e avventure dentro e fuori dai social. Si tratta di un libro autobiografico nel quale Margherita e Damiano ripercorrono i passi fatti prima a distanza, e poi di fianco mano nella mano, per cercare di andare oltre una diagnosi di autismo e dimostrare che, anche con un'etichetta come quella di "sindrome di Asperger", i sogni non devono fermarsi allo stadio di desideri ma si possono convertire in realtà. Basta volerlo, con determinazione e tanto coraggio.



Il libro cartaceo uscirà ufficialmente il 28 gennaio: il lancio lunedì pomeriggio tra momenti di suspence, emozioni e salti di gioia, dalla loro seguitissima pagina Facebook. (f.v.)