Conferenze, reading, musica e spettacolo nella biblioteca di Riccione

| 08:27 - 14 Gennaio 2020

Il centro della Pesa di Riccione.

Mercoledì 15 gennaio alle 21 nella sala conferenze del centro della Pesa di Riccione la docente e storica dell’arte Enrica Taricco terrà una conferenza sul tema “Dr. Jekyll - Mr. Hyde, il dualismo che è dentro di noi”. L’incontro si inserisce nella rassegna "Come l’arte in inverno. Conferenze Reading Musica e Spettacolo" promossa dall’associazione Amici dei Musei Riccione-Valconca con il patrocinio del Comune di Riccione e in collaborazione con la Biblioteca comunale.



La rassegna prosegue giovedì 6 febbraio alle 21 con la presentazione del libro di Maurizio Lugli “S.O.S. Terra - Nessun dorma. Un viaggio agli albori del nostro pianeta fino allo stato attuale dell'ambiente”, giovedì 5 marzo sempre alle 21 con la conferenza concerto della docente di storia Letizia Rostagno, accompagnata dal pianista Giuseppe Fausto Modugno.