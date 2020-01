Grande festa dei campioni del motoclub Pasolini di Rimini tra giornalisti e autorità

Sport

Rimini

| 07:46 - 14 Gennaio 2020

Foto di Amato Ballante.

Come ogni anno, domenica 12 gennaio si è svolta la grande "Festa dei campioni" e pranzo socialeorganizzata dal moto club Pasolini di Rimini con quasi trecento presenti.

Il pranzo si è svolto nella splendida cornice del ristorante Frontemare dei fratelli De Luca di Rivazzurra: tra invitati, stampa, piloti e soci del sodalizio, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e l’assessore alla scuola e politiche educative, formazione, lavoro Mattia Morolli, erano presenti circa 300 persone.



Tra un pasto e l'altro, grande lavoro per le premiazioni dei piloti iscritti al Moto Club, da parte del bravissimo speaker Boris Casadio, del Presidente Sergio Rastelli, del Segretario Gianfranco Zaghini e del Direttore Sportivo Martino Barberi.



In tutte le categorie Minimoto, dalla Junior A, Junior B, Junior C, Open e Gentleman sono stati premiati tutti coloro che nel corso dei Campionati, Regionale, Italiano ed Europeo si sono classificati nelle prime tre posizioni.



Sono stati inoltre premiati piloti associati al Moto Club Pasolini che gareggiano nelle categorie superiori a tutti i livelli fino al Mondiale.



Anche se nel 2019 non è più iscritto al Moto Club Pasolini, è stato premiato anche il riminese Matteo Ferrari, oltre a Bezzecchi, Casadei e Zannoni e Antonelli.



Riconoscimenti anche per gli ex piloti, il sammarinese Manuel Poggiali, Igor Antonelli e Luca Pasini.



Oltre ai campionati suddetti di Minimoto, il Moto Club Pasolini, organizza ogni anno il Trofeo Marco Simoncelli, e come ogni anno, il papà di Marco, Paolo Simoncelli era presente ed ha effettuato personalmente le premiazioni.



Una graditissima presenza, è stata quella del Direttore di Gara, Sergio Censi, che a causa della precaria salute ha fatto unire il Moto Club E. Cecchi del quale era Presidente con il Moto Club Pasolini e che ha voluto premiare personalmente un piccolo pilota iscritto al Cecchi.



Fra i tanti piloti premiati, è salita agli onori della gloria, l'unica pilota donna, come vincitrice di ben 2 Campionati della Categoria Junior A, nell'Italiano e nel Trofeo Simoncelli, la bravissima Luana Giuliani, 10 anni, di Pomezia (Roma).