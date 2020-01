Volley C femminile, nel derby Bellaria sbanca Ravenna 0-3

Sport

Bellaria Igea Marina

| 01:56 - 14 Gennaio 2020

Per Albertini otto punti.



Ricomincia con una vittoria da tre punti il campionato della Gut Chemical Bellaria che sbanca la palestra Montanari di Ravenna infliggendo un secco 0-3 alla Teodora. Benché il risultato rispetti a pieno quello che era il pronostico, per le bellariesi non è stata assolutamente una gara semplice come spiega il coach Nanni:"La prestazione non è stata tra le nostre migliori; le gare da “testacoda” non sono mai semplici da approcciare, specie se ti trovi in alto in classifica e hai tutto da perdere: da questo punto di vista la sosta è arrivata nel momento sbagliato, il nostro motore girava a mille. Oggi eravamo un po’ arrugginiti, ma siamo stati comunque bravi a non sottovalutare l’impegno e a portare a casa il bottino grazie all’esperienza. Ora testa subito a giovedì per un’altra gara insidiosa ma, calendario alla mano, essenziale".

Nanni lascia le giovani Astolfi e D’Aloisio all’under 18 e rinuncia ancora ad Agostini (comunque insieme alla squadra) e Tomassucci che ha ripreso da poco le sedute in palestra. In regia va Armellini incrociata a Tosi Brandi, Diaz e Bucella di banda con Zammarchi e Albertini al centro, Loffredo libero.

LA PARTITA Bellaria non è brillante come al solito e fatica più del dovuto a trovare giocate vincenti mentre la Teodora paga a caro prezzo la giovane età delle ragazze in campo (quasi tutte under 16). Dopo una fase di equilibrio la gara prende la svolta a metà set con le riminesi che cercano l’allungo sfruttando soprattutto un’ottima fase ricezione e il gioco al centro, ma nel momento clou la Teodora riprende le avversarie e porta la frazione ai vantaggi giocandosi per ben due volte il set-point. Anche se con brivido è la Gut che porta a casa il punto con il 27-29 finale.



La seconda frazione di gara è meno equilibrata; le sole Masotti e Ballardini si rendono pericolose per Ravenna, troppo poco per impensierire una Gut più ordinata in difesa e molto molto solida in ricezione (positività oltre il 56%). Le attaccanti bellariesi inoltre si dividono equamente le alzate di Armellini per andare a segno e con i molti errori della Teodora il set si chiude sul 18-25 senza troppe apprensioni.



Stesso copione per il terzo ed ultimo set; Bellaria gioca con più leggerezza e determinazione; ancora una volta la ricezione fa la differenza cosi come il servizio e l’attacco al centro. Il se sembra scorrere via liscio così Nanni da spazio anche a Morettini (buona prova per lei in ricezione/difesa), Morri e Serafini; orgogliosa e gagliarda la reazione delle giovani ravennati che rendono il passivo meno pesante e cercano fino all’ultimo di restare aggrappate alla gara; la Gut amministra però bene il vantaggio guadagnato e chiude sul 21-25.

BELLARIA: Zammarchi 10, Tosi Brandi 9, Bucella 7, Albertini 8, Armellini 5, Diaz 6, Loffredo (L1), Morettini 4, Morri 1, Serafini (L2). Ne. Fortunati, Agostini