Basket in carrozzina, primo storico successo esterno per NTS Riviera: 32-48

| 17:58 - 13 Gennaio 2020

Successo esterno per la NTS Riviera Basket.

Primo storico successo esterno in campionato per NTS Riviera Basket Rimini che piega in trasferta 32-48 l'Omal Icaro Basket. Giusta aggressività, intensità, attenzione, gioco di squadra e punti ben distribuiti con un sapiente controllo della gara per tutti i 40 minuti sono la ricetta perfetta che issa NTS Riviera Basket al quarto posto in questo campionato di serie B così competitivo. I nostri ragazzi hanno messo in chiaro fin dall'inizio la precisa volontà di portare a casa il successo e così è stato, senza cedimenti in un crescendo regolare che ha concesso agli avversari solo l'effimera vittoria dell'ultimo quarto in una gara dal punteggio sempre sotto controllo e con la piena rotazione di tutta la panchina per un successo cercato, voluto e meritatissimo. Il giusto premio ai giocatori per il sacrificio e la fatica spesa in palestra dove torneranno rapidamente con le "ruote per terra" perché dopo il turno di riposo li aspetta la trasferta proibitiva di Varese contro la schiacciasassi del campionato.

Il tabellino

Loperfido 15; Bonato 6; Acquarelli 8; Martinini 12; Storoni 2; Gardini 5; Di Pietro; D’Aietti; Rodriguez; Adil.

Parziali: 10-16 / 18-28 (8-12) / 23-40 (5-12) / 38-48 (9-8).