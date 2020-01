Riccione, sostegno ai cittadini in affitto: pubblicato il bando per le domande che scadrà il 28 febbraio

Attualità

Riccione

| 16:57 - 13 Gennaio 2020

Comune di Riccione.

E’ stato pubblicato il bando pubblico per l’ erogazione di contributi integrativi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Il bando è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato. L’ambito territoriale dei bandi è sovracomunale e comprende tutti i Comuni del Distretto socio-sanitario di Riccione. Il bando specifica i requisiti per l’ammissione è quelli per l’eventuale esclusione. La graduatoria ha un ambito sovracomunale e comprende le domande di tutti i Comuni del Distretto di Riccione. Le domande vanno collocate nella graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE. In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso. In caso di domande con medesimo valore ISEE, ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto. Il canone da prendere a riferimento è quello riportato nel contratto di locazione, senza le rivalutazioni ISTAT.



ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo riguarderà 4 mensilità di canone d’affitto per un massimo di 2.000 euro. L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. La domanda per l’ammissione dovrà essere compilata unicamente sui moduli in distribuzione presso i Servizi Sociali di ogni singolo Comune del Distretto socio- sanitario di Riccione con scadenza venerdì 28.02.2020.