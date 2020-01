Verucchio, 18enne sorpreso a spacciare in piazza: aveva mezzo chilo di marijuana

Cronaca

Verucchio

15:35 - 13 Gennaio 2020

Appena 18enne, già beccato a spacciare: è accaduto a Villa Verucchio dove, in via Aldo Moro, i carabinieri della Stazione di San Leo hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto. I militari hanno così deciso di controllare, e, una volta intervenuti, hanno trovato nelle mani del giovane una busta di cellophane trasparente contenente qualche grammo di sostanza stupefacente pronta per la vendita. Tuttavia accanto a lui si trovava una scatola di cartone, all’interno della quale i carabinieri hanno trovato circa mezzo chilo di marijuana, 500 grammi, in dosi pronte per essere vendute, oltre che a materiale per il confezionamento delle dosi. Tutta la droga è stata sequestrata mentre per il giovane sono scattate le manette per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sottoposto a processo, a seguito della richiesta di patteggiamento da parte del difensore, è stato condannato ad una pena di un anno e dieci mesi di reclusione e 4.000 euro di multa, con pena sospesa.